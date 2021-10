Har du bevæget dig ud i morgentrafikken og befinder dig på Østjyske motorvej E45 i nordgående retning, så skal du forvente at holde stille i en rum tid.

I øjeblikket er der en større kødannelse mellem motorvejskryds Aarhus Vest og TIlst som følge af et uheld på strækningen tidligere i morges.

Hos Østjyllands Politi oplyser de, at kødannelsen skyldes et harmonikasammenstød med tre involverede biler.

Østjyllands Politi oplyser samtidig, at ingen er kommet til skade ved uheldet.

Hos vejdirektoratet oplyser de, at du som minimum skal forvente 15 minutters længere rejsetid, og at trafikken forventes at være tilbage ved normalen efter myldretid.

Opdateres..