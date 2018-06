Fynske Motorvej E20 er delvis spærret efter flere trafikuheld lørdag formiddag. Der er kø på motorvejen og forlænget rejsetid på op til en time.

Ved afkørsel 55, Aarup, holder der en brændende bil, og der har også været et uheld i vestgående retning mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og afkørsel 56 Ejby omkring klokken 11.15. Ifølge TV 2 Fyn kom ingen til skade i uheldet. Det højre spor er spærret, og det giver kø på motorvejen, oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Politi og redningsmandskab er på stedet. Oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået kl. 13.

I forvejen var der en del trafikale problemer på Fynske Motorvej omkring Middelfart på grund af endagsfestivalen 'Rock under broen' under den nye Lillebæltsbro, hvor der forventes at komme 17.500 gæster.

Det skyldes blandt andet, at Den gamle Lillebæltsbro i øjeblikket er spærret for biltrafik på grund af renovering.

Derfor må bilister, der skal krydse Lillebælt forvente forlænget rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.