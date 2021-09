Fredag eftermiddag er der opstået kø på E20 i begge retninger over Fyn. Især i vestgående retning mellem Nyborg V og Odense SV skal du være opmærksom.

Her arbejder politi og redning nemlig stadig på stedet og har i øjeblikket hænderne fulde med at få ryddet op efter et uheld, ifølge vagtchef ved Fyns Politi, Lars Hede.

»Trafikken glider i nødsporet, men ambulancen er stadig på stedet. Ikke at det nødvendigvis betyder, at der er sket noget alvorligt,« siger Lars Hede til B.T. Odense.

Det er en varebil og to personbiler, der er kørt sammen.

Vejdirektoratet melder om forlænget rejsetid på op til 45 minutter. Uheldet kan dog passeres med forsigtighed.

Også i den østgående retning over Fyn kan du opleve kø fredag eftermiddag.

Mellem Middelfart og Ejby melder Vejdirektoratet nemlig om efterdønninger fra et tidligere uheld. Her er rejsetiden også forlænget på op til 45 minutter.

Normal trafik forventes sidst på eftermiddagen i begge retninger over Fyn.

Opdateres …