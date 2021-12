Julens største rejsedag og krav om coronapas.

Den kombination er årsagen til, at der torsdag formiddag allerede er en del kø for at komme over Øresundsbroen og ind i Sverige.

»Det er på grund af grænsekontrollen, hvor man skal vise coronapas, men vi gør, hvad vi kan for at få kunderne hurtigt igennem.«

Det fortæller operativleder på Øresundsbroen, Thomas Madsen, ved middagstid torsdag, hvor køen af biler uden for hans vindue allerede er tre til fire kilometer lang.

Onsdag gav den massive juletrafik og kravet om coronapas også lange køer fra Danmark mod Sverige.

Torsdag er rejsetiden over broen i skrivende stund forlænget med en halv time, og det bliver kun værre i løbet af dagen, forudser Thomas Madsen.

»Det er jo julens største rejsedag, så vi må nok forvente, at der vil være kø resten af dagen,« siger han.

Politiet har lukket nogle af de normale baner i betalingssystemet for at sikre, at ingen kommer igennem uden at vise coronapas. Det betyder, at kapaciteten i øjeblikket er halvdelen af en normal dag.

Men det er ikke bare det, at bilisterne skal stoppe og vise coronapas for alle i bilen, der sænker trafikken.

Mange rejsende er tilsyneladende heller ikke klar over, at det er det internationale coronapas, som man kan vælge inde i coronapas-app'en, de skal bruge.

»Hvis vi bare skal bruge 15 sekunder ekstra på hver ekspedition, så løber det hurtigt op,« siger Thomas Madsen og opfordrer bilisterne til at finde det internationale coronapas frem i god tid.

Derudover lyder rådet fra broen, at man væbner sig med tålmodighed og kører hjemmefra i rigtig god tid.

Øresundsbroen forventer nemlig, at køen bliver endnu længere i løbet af dagen. Først omkring klokken 20 eller 21 i aften ventes den at være aftaget.