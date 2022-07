Lyt til artiklen

Trafikken er nu åben igen efter et færdselsuheld i Sønderup nord for Slagelse.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede derude, og der er to biler impliceret,« siger Ole Hald, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Vagtchefen oplyser, at politi og redning arbejder på stedet, men det er fortsat uvist, hvordan ulykken er opstået.

En person er blevet hjulpet ud af en personbil og er blevet fragtet til sygehuset til undersøgelse.

Der er i øjeblikket ingen meldinger om alvorlig personskade.

Tidligere lød meningen, at Nykøbing Landevej var spærret ved Sønderupvej, og at politiet opfordrede bilister til at finde en anden rute.