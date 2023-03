Lyt til artiklen

Du har måske været en af dem, som har valgt at tage fjernbussen på ferie til udlandet for at spare penge og skåne miljøet.

Men den længe ventede Københavns Busterminal til fjernbusser, kommer ikke til at være færdig lige foreløbigt.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Terminalen skulle ellers være færdiggjort i sommeren 2023, men den bliver altså udskudt med et år.

Ifølge TV 2 Kosmopol, så har fjernbusterminalen gennem flere år været et stort politisk ønske på Københavns Rådhus. Og det har samtidigt også været et ønske for busselskaber og buspassagerer, som har ønsket sig bedre forhold, når busturen er gået til udlandet eller andre landsdele.

I øjeblikket holder fjernbusserne til langs Ingerslevsgade på strækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro Station, og den nye terminal skal ikke ligge så langt væk derfra. Den har fået plads ved Dybbølsbro Station.

»Det skrider godt fremad med at anlægge den fysiske del af den nye Københavns Busterminal ved Dybbølsbro. Vejdirektoratet forventer, at holdepladserne, terminalbygningen og overdækningen af holdepladserne bliver gjort færdig i sommeren 2023,« lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

»Ved busterminalen skal der også etableres et ITS-system til blandt andet trafikstyring og passagerinformation, og etableringen af dette system er forsinket.«

Og det er blandt andet også ITS-systemet, som har voldt problemer og er skyld i udsættelsen.

»Vejdirektoratet gennemførte to udbud af ITS-løsningen i anden halvdel af 2022, men ingen leverandører bød på opgaven. Nu skal løsningen ud i et tredje udbud, og dermed kan systemet først stå færdigt i forsommeren 2024, hvor busterminalen kan blive taget i brug af buspassagererne.«