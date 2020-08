Nordjyllands Politi er mandag eftermiddag rykket ud til en alvorlig færdselsulykke.

Ulykken er sket på Smidievej ved Bælum.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Én lægehelikopter er blevet kaldt til stedet.

Vagtchef hos Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, oplyser over for TV 2 Nord, at der er tale om en motorcykel og en traktor med anhænger, som er kørt sammen.

Hvor mange, der er kommet til skade, og hvad der er gået forud for ulykken, har politiet på nuværende tidspunkt ikke været ude og oplyse.

Opdateres...