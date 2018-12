En række taxiselskaber har hævet priserne i juledagene, og det har udløst et decideret pris-chok for nogle af passagererne. I flere tilfælde har chokket været så stort, at kunder har raset ud på de sociale medier.

’Damn! Jeg føler mig snydt og bedraget,’ skriver Søren Poulsen eksempelvis på Taxa 4 x 35’s Facebook-væg.

Det gør han, efter han har beskrevet en taxitur, der normalt koster ham 250-280 kroner, men som den 26. december angiveligt endte med at koste ham 642 kroner.

Det er især selskabet Taxa 4 x 35, som står for skud.

Per Arnoldi gik viralt onsdag, da han rasede over en dyr taxatur. Foto: Per Dyrlund Arnoldi Vis mere Per Arnoldi gik viralt onsdag, da han rasede over en dyr taxatur. Foto: Per Dyrlund Arnoldi

Per Arnoldi fortalte onsdag, hvordan han natten mellem den 24. og 25. december måtte slippe 879 kroner for at køre 12,7 kilometer med en vogn fra 4 x 35.

Siden har adskillige kunder klaget på 4 x 35’s Facebook-væk. Her fortæller passagerer om priser, der har rystet dem.

’Glædelig jul fik vi da i hvert fald ikke, da vi skulle hjem fra Ishøj til Østerbro, en tur der normalt koster 500-600 endte på 1.178.-’, skriver en forarget Mehrnoush Moosavi på Facebook.

Kenneth Larsen indleder et længere angreb med ordene ’massive taxi scam’ i samme tråd, og Peter Mathos konstaterer tørt: ’I har skudt jer selv i foden med jeres gangsterpriser’.

En københavnsk taxatur på 10 min: 309 kr.

Shit. pic.twitter.com/RpSFrI3pkP — Pelle Peter Jensen (@PellePeter) December 26, 2018

På Twitter poster P3-værten Pelle Peter Jensen et billede af en regning fra en taxitur med 4 x 35, hvor han har betalt 302 kroner for en tur på 3,9 kilometer. Han kvitterer med: 'Shit'.

Hos Taxa 4 x 35 forklarer bestyrelsesformand Palle Christensen, at selskabet har hævet priserne for at få flere vogne på gaden, 'da chaufføren ikke får nogle sæ tillæg som låsesmeden og andre, der arbejder på helligdage', skriver han i en mail.

Palle Christensen mener, at tiltaget har betydet, at kunderne er kommet hurtigere frem.

»Der vil altid være nogle, der er utilfredse, og det tager vi til efterretning, men langt størstedelen af vores kunder har været glade for at få en vogn hurtigt,« skriver han, og uddyber:

»Vi tror, at de fleste synes, at det rimeligt, at chaufføren, som i øvrigt er afhængig af provisionsløn, får lidt mere i løn for at arbejde på en dag, hvor de fleste hellere vil julehygge med familien.«

Han ville ikke stille op til interview med B.T., men det vil Dantaxi 4 x 48 til gengæld gerne.

De har nemlig 'kun' hævet starttaksten med ti kroner juleaften og nytårsaften og ellers kørt med normal helligdagstakst. En strategi, der umiddelbart har givet pote.

4 x 48 har nemlig ikke fået klager og har i stedet reklameret relativt aktivt med, at de har holdt priserne nogenlunde i ro.

»Vi besluttede allerede i november at holde det på et mere moderat niveau. De seneste dage har vi så forsøgt at informere vores kunder om, at de ikke skal være nervøse for at køre med os, for der sker det her ikke,« siger Rasmus Krochin, kommunikationschef i Dantaxi 4 x 48.

Han vil ikke forholde sig til andres prissætning, men:

»Prisen skal være til at betale. Vi synes, at en starttakst på 135 kroner er alt for meget« siger Rasmus Krochin med en slet skjult henvisning til, at Taxa 4 x 35 havde netop den starttakst i Per Arnoldis tilfælde.