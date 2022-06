Lyt til artiklen

Der er forlænget weekend forude for mange danskere.

Og ekstra fridage i forlængelse af weekenden lokker ofte det feriehungrende folk mod sommerhuse, campingpladser og kroer i det jyske.

Derfor forventer Vejdirektoratet kødannelser og forlænget rejsetid i pinsen.

Det er særligt fredag den 3. juni, at trafikanter bør beregne lidt ekstra tid til rejsen.

»Helligdagene ligger side og side i forsommeren, og i Danmark har vi det med flittigt at bruge de små miniferier til at rejse på tværs af landet for at besøge familie og venner,« siger specialkonsulent Helene Cecilie Kærsgaard fra Vejdirektoratet.

»Pinsen er ingen undtagelse, og vi forventer tæt trafik fredag, som bliver den store rejsedag, når folk er kommet hjem efter arbejde og har pakket bilen. Vi råder derfor til, at man undgår myldretiden og i øvrigt holder øje med trafikinfo.dk, før man sætter sig ud i bilen eller op på motorcyklen,« lyder de gode råd.

Udrejsetrafikken byder især på udfordringer fredag den 3. juni i tidsrummet fra kl. 14.00 til 19.00, hvor trafikken vil blande sig med eftermiddagsmyldretiden. Trafikken vil forventeligt bevæge sig på tværs af landet fra hovedstadsområdet mod Jylland via Vestmotorvejen og motorvejen over Fyn .

Hjemrejsetrafikken 2. pinsedag - mandag den 6. juni - forventes at være mest hektisk i tidsrummet fra kl. 12.00 til 16.00, hvor trafikken hovedsageligt vil bevæge sig i den modsatte retning over Fyn.

Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt bevæger sig ud i trafikken uden for de mest travle tidsrum, hvor risikoen for forsinkelser er størst.

Derudover er anbefalingen, at man sætter god tid af til sin rejse.