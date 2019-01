Det gælder om at holde godt fat i rattet i din bil, hvis du skal bevæge dig ud i trafikken denne morgen.

Både sne, kulde og kraftige vindstød med stormstyrke kan nemlig være med til at give problemer for trafikanterne.

Sådan lyder det fra blandt andet Vejdirektoratet, politiet og DMI.

På Øresundsbroen og Storebæltsbroen fraråder Vejdirektoratet i øjeblikket, at vindfølsomme køretøjer begiver sig afsted, og bilister anbefales generelt at være særligt opmærksomme.

»Vi anbefaler, at man kører efter forholdene og begiver sig ud i god tid,« siger Jakob Riis-Petersen, der er vagthavende i Vejdirektoratet, til Ritzau.

For Storebæltsbroen lyder meldingen, at vinden forventes at lægge sig i løbet af mandag formiddag, mens det for Øresundsbroen lyder, at vinden først forventes at lægge sig i løbet af mandag middag.

Også politiet har tidligt mandag morgen advaret om, at man skal huske at køre efter forholdene.

'Kære trafikant, der er faldet sne nogle steder i politikredsen, og selvom der er blevet saltet, kan der stadig være glat. En billist har allerede sagt godmorgen til autoværnet - heldigvis uden nogen kom til skade. Kør forsigtigt og kør efter forholdene,' lyder det fra Nordsjællands Politi.

Kære trafikant, der er faldet sne nogle steder i politikredsen og selvom der er blevet saltet kan der stadig være glat. En billist har allerede sagt godmorgen til autoværnet - heldigvis uden nogen kom til skade. Kør forsigtigt og kør efter forholdene, mvh. Vagtchefen #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) January 14, 2019

På Twitter oplyser VintertjenestenKbh, som hører under Københavns Kommune og tweeter om saltning og snerydning, at man er i gang med at salte i hovedstaden.

'Godmorgen, vi salter kørebaner, cykelstier og gangarealer på grund af, at sneen lægger sig. Kør forsigtigt og pas på hinanden, der kan være glat i byen', lyder det.

Derudover har DMI udsendt et varsel om vindstød af stormstyrke - særligt for det vestjyske i områderne Jammerbugt, Esbjerg, Fanø, Varde, Tønder, Thisted, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.

'Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger,' lyder det.

Varslet er gældende indtil klokken 13:00 mandag eftermiddag.