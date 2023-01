Lyt til artiklen

»Pas rigtig godt på jer selv derude.«

Sådan lyder opfordringen fra vagtchefen hos Fyns Politi – for vejene kan flere steder være rigtig glatte denne onsdag morgen.

Det skyldes, at der mange steder i landet er faldet sne hen over natten, og det kan skabe udfordringer i trafikken.

På Vejdirektoratets kort over landet advares der nærmest hele landet rundt om pletvis isglatte veje, hvorfor der er blevet saltet flere steder rundt omkring.

Det er særligt i det jyske og på Fyn, at sneen indtil videre er faldet, og derfor har netop Fyns Politi advaret om den potentielle fare:

»Der er meldinger om isglatte veje på Fyn, så kør hjemmefra i ekstra god tid,« lyder det i et tweet fra vagtchefen.

Danmarks Meteorologiske Institut oplyser også på Twitter, at de kommende dage ligeledes kan byde på snevejr:

»Til glæde for de lyshungrende, men til gene for trafikanterne,« lyder det i et tweet.