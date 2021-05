Østjyske Motorvej er i øjeblikket delvist spærret i nordgående retning.

Det skyldes, at en bus fra Kombardo Expressen er brudt i brand ved Taulov Motorvejen.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Heldigvis er ingen personer kommet noget til, men motorvejen forventes delvist spærret i noget tid endnu.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

Lige efter uheldet var motorvejen helt spærret, men kort før klokken 13 oplyser politiet, at den ene vognbane er blevet genåbnet.

Vejdirektoratet skriver, at E20 Østjyske Motorvej fra Fredericia mod Skærup er delvist spærret ved frakørsel 60b.

Redningsmandskab er på stedet.

PR- og Kommunikationschef hos Molslinjen, Jesper Maack, bekræfter over for B.T., at der var tale om en Kombardo-bus.

»Det var en bus på vej fra det nordjyske mod Odense, hvor der pludselig opstår noget røgudvikling. Der var kun to passagerer i bussen på det tidspunkt, og de kom hurtigt ud af bussen sammen med chaufføren,« fortæller han og tilføjer, at selvom det så dramatisk ud med den meget røg, så foregik det hele stille og roligt.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er.

Både passagerer og chauffør blev kort efter samet op af en anden af selskabets busser.