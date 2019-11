Af sikkerhedsmæssige årsager er Aarhus Rutebilstation lige nu spærret af, og det får nu konsekvenser for de to busselskaber Kombardo Expressen og Flixbus.

Det kniber med pladsen på Aarhus Rutebilstation lige for tiden.

En stor del af arealet er afspærret, fordi rutebilstationen er placeret over en parkeringskælder, som, man frygter, er i fare for at styrte sammen.

Det betyder nu, at passagerer, der kører med enten Kombardo Expressen eller Flixbus, skal stige på bussen et andet sted fra på fredag den 8. november, skriver TV2 Østjylland.

Har man billet til en tur med Kombardo Expressen, så finder man det nye opsamlingssted ved Nørreport.

Busserne sætter gæster fra København af på den nordlige side af Nørreport på vej op ad Randersvej, mens opsamlingen af Aarhus-gæster på vej til København kommer til at foregå på den sydlige del af Nørreport på vej ned mod havnen.

»Det kommer til at betyde, at der er en masse kunder, der skal finde nye veje, siger Jesper Maack, der er PR- og kommunikationschef for Molslinjen, som driver Kombardo Expressen,« til TV2 Østjylland.

Derfor er Kombardo Expressen lige nu i gang med at informere kunderne om det ændrede stoppested ad flere kanaler.

»Nu har vi vænnet folk til, at rutebilstationen er der, hvor de står af og på, så vi har selvfølgelig forsøgt at ramme kunderne med nyhedsbreve, sms’er og så videre. Men uanset hvor meget umage vi gør os, så vil der på fredag være nogle, der risikerer at stå det forkerte sted,« siger Jesper Maack til TV2 Østjylland.

Flixbus skal hellere ikke længere samle passagerer op på den kollapstruede rutebilstation fra på fredag. Deres nye stoppested er på hjørnet mellem Balticagade og Mindet.

Det budskab er de ligesom Kombardo Expressen i fuld gang med at få spredt ud til deres passagerer.

»Det er jo med meget kort varsel, at vi skal flytte stoppested, men vi arbejder på, at passagerne kan komme så gnidningsfrit igennem det som muligt,« siger Lotte Rystedt, der er presseansvarlig hos Flixbus, til TV2 Østjylland.

Baggrund for flytningen af de to busselskabers opsamlingssteder er, at Midttrafik har måttet tømme omtrent halvdelen af rutebilstationen på grund af potentiel nedstyrtningsfare.

»Der, hvor vi holder, er der ikke på den måde fare for nedstyrtning. Men det område vil Midttrafik hellere bruge til by- og regionaltrafik, og det forstår vi godt,« siger Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maack til TV2 Østjylland.

Hos Flixbus fremhæver de, at det er vigtigt, at kollektiv transport har en central placering i byen, og derfor er de også godt tilfredse med deres nye placering ved Mindet.

»Vi vil selvfølgelig hellere være på rutebilstationen, men vi er glade for, at vi har fået et sted, hvor der er gode forbindelser både med Letbanen og på gåben,« siger Lotte Rystedt fra Flixbus til TV2 Østjylland.

Skal man på tur med et af de to busselskaber tirsdag, onsdag eller torsdag, så foregår opsamlingen og aflæsningen altså fortsat på Aarhus Rutebilstationen, da de nye stoppesteder først tages i brug fredag.