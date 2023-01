Lyt til artiklen

Fredag morgen er der forbud mod at vindfølsomme køretøjer passerer E20 Storebæltsbroen.

Det oplyser Vejdirektoratet og Sund & Bælt.

Forbuddet gælder i begge retninger og skyldes kraftig vind.

»Forventes ophævet klokken 10.00,« oplyser Sund & Bælt.

Også på Farøbroerne advares bilisterne om, at det blæser kraftigt.

Her er der dog ikke forbud mod at køre med vindfølsomme køretøjer.

»Vinden forventes at aftage midt på formiddagen,« lyder det fra Vejdirektoratet.

I det hele taget står danskerne op til en blæsende fredag over hele landet – men især i Nordjylland.

DMI varsler om risiko for vindstød af stormstyrke (op til 25-28 meter i sekundet) i Nordjylland fredag mellem klokken 7 og 13.

»Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger,« skriver DMI i varslet.

»Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik,« lyder det videre.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen tæt hele dagen.