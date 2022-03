Det er ikke mere end to år siden, at ældre dieseldrevne varebiler, busser og lastbiler ikke længere måtte køre ind i Odense uden at være udstyret med et partikelfilter.

Og nu kan også dieseldrevne personbiler uden et partikelfilter forbydes i centrum.

Det fremgår i hvert fald af en nyindgået aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

»Vi skal bekæmpe luftforurening, som mange danskere i dag dør for tidligt af eller bliver syge af. Her spiller de gamle dieselbiler en stor rolle i forureningen,« siger miljøminister Lea Wermelin (S) om den nyligt indgåede aftale.

Så hvis du altså kører i en dieselbil, så kan det være, at du skal overveje at skifte den ud, hvis du fortsat vil kunne køre i én af Danmarks fem største byer, som aftalen altså omhandler.

Hvis din dieselbil er produceret efter 1. januar 2011, så er der imidlertid ingen grund til bekymring.

I biler efter den dato er der nemlig allerede installeret et partikelfilter, og derfor vil den type dieselbil ikke blive ramt af eventuelle skærpede miljøkrav.

Det er Miljøministeriets vurdering, at omkring 100.000 dieselpersonbiler ikke har det nødvendige partikelfilter. 20.000 bilister forventes at blive direkte påvirket.