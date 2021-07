Det er sommer, det er sol og det er ikke en god idé at tage turen over Fyn på en lørdag, hvis man er i bil.

Tre lørdage i træk har der været over 30 minutter lange køer både ved Storebælt og Lillebælt – og spørger man vagthavende ved Vejdirektoratet Nicholas Petersson, så vil det fortsætte.

»Det værste, man kan gøre, er at tage turen mellem klokken 11 og 15 en lørdag,« siger han.

Det er lørdag, at der er store udskiftningsdag i de danske sommerhuse, og det er en af årsagerne til de lange køer, fortæller han videre.

Og det er altså særlig slemt på E20-motorvejen.

»Skal man hjem fra sommerhus den vej en lørdag, så ville jeg køre tidlig morgen eller sen eftermiddag.«

Trafikken tynder nemlig ofte ud, når vi er ved at nå aftentimerne.

Nicholas Petersson understreger, at kommer køerne op på over 30-40 minutter, så skyldes det ofte et uheld. Det sker meget sjældent, at det blot er trafik, der skaber køer af den størrelse.