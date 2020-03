Der er igen lang kø ved den dansk-tyske grænse. Derfor skal lastbiler og personbiler nu køre over grænsen fra Tyskland til Danmark to forskellige steder i morgentimerne.

I et forsøg på at forhindre kø, vælger politiet nu at lede personbilerne af ved Kruså.

Siden statsminister Mette Frederiksen i fredags meddelte, at Danmark lukker grænserne for at forsøge at forhindre coronavirussen i at sprede sig, har der været en kilometer-lang kø både ud og ind af landet ved den dansk-tyske grænse.

Det forsøger politiet nu at gøre noget ved.

1/2: #E45: Vi har konstateret en del kødannelse mod Tyskland i morgentimerne. For at afhjælpe dette kommer vi mellem kl. 07:00 og kl. 10:00, idag, til at lede personbil trafikken af V. Afkørsel 74 sydgående i retning mod Kruså. Vis hensyn og kør forsigtigt.#politidk #sjyl — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 19, 2020

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver torsdag morgen på Twitter, at man forsøger at skille den tunge lastbiltrafik fra personbilerne for at afhjælpe problemet.

Mellem klokken syv og 10 bliver personbiler ledt af ved afkørsel 74 mod Kruså. Tilkørslerne 75/76 ved Bov og Frøslev i sydgående retning bliver også spærret for personbiler i dette tidsrum.

'Vi regner med at både personbiltrafikken og den tunge trafik herved afvikles på en mere hensigtsmæssig måde,' lyder det fra politiet.

Bilisterne opfordres til at følge anvisningerne på skiltene på stedet.