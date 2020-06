Københavns Politi oplyser tirsdag morgen, at der er kø på Øresundsbroen.

Det er den midlertidige grænsekontrol, der er skyld i køen.

'Der er i øjeblikket kødannelse på Øresundsbroen. Politiet er opmærksom på dette. Alle spor er åbnet, og vi gør, hvad vi kan, for at afvikle køen,' oplyser politiet på Twitter.

Samtidig opfordrer DR P4 Trafik København og Sjælland til, at man husker at have sine papirer klar ved grænsekontrollen:

'Husk at have papirerne klar til inspektion, så går det måske lidt hurtigere,' lyder rådet på Twitter.

Også svenske Øresundsbron, der blandt andet skriver om trafikken på broen, oplyser om kødannelsen:

'Lige nu er der kø ved politiets grænsekontrol på Peberholm,' lyder det i et tweet.

Opdateres...