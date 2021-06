Der er problemer på Vestmotorvejen onsdag morgen, hvor der har været et uheld i retning mod København.

Det drejer sig om strækningen efter afkørsel 35 Ringsted Ø ved Kværkeby Rasteplads, skriver P4 Trafik.

Venstre spor er spærret, og der er spildt olie på kørebanen.

Det giver en del kø fra afkørsel 36 Ringsted N.

Det forlyder, at venstre spor vil være spærret et stykke tid.

