Onsdag morgen har der været et uheld på Sydmotorvejen, som involverer flere biler.

Motorvejen er delvist spærret – og der er opstået kø.

»Bilerne holder på kryds og tværs ude ved uheldet,« skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på Twitter.

Uheldet skete i nordgående retning mellem frakørslerne 40, Udby, og 39, Bårse.

Motorvejen er helt spærret i nordgående retning ved ulykkesstedet, lyder det fra DR P4 Trafik.

Der er opstået omkring en kilometer kø frem mod ulykkesstedet, og vejdirektoratet oplyser, at bilister må forvente op til 20 minutters forlænget rejsetid.

Politiet oplyser, at bilister kan undgå køen ved at køre fra ved frakørsel 40 og tilgå motorvejen igen via tilkørslen ved Bårse.

Oprydningsarbejdet forventes ifølge Vejdirektoratet overstået klokken 09.30.

Normal trafik forventes først i løbet af formiddagen.