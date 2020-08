Et uheld på Holbækmotorvejen giver kø i tirsdagens morgen myldretidstrafik.

Det skriver Vejdirektoratet.

Uheldet er sket på strækningen fra Holbæk mod Roskilde mellem Gevninge og rasteplads Kornerup S.

Højre spor er spærret.

Uheld på #Holbækmotorvejen indadgående ml. 15 Gevninge og rasteplads Korneup. Højre spor spærret. Forvent kø. #p4trafik — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) August 11, 2020

Det giver ifølge Vejdirektoratet i øjeblikket en forlænget rejsetid på op til 45 minutter.

Tv2.dk skriver, at der er tale om et uheld med to biler, som er kørt sammen og spærrer det inderste spor.

Der skulle ikke være tale om personskade.

Opdateres...