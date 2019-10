Fredag morgen opstod der kø på to motorveje - af to forskellige årsager.

Både på Holbækmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen har der været kø i retning mod København.

Nu er situationen heldigvis på vej mod det bedre - om end der stadig er lang kø på Holbækmotorvejen.

Højre spor på Holbækmotorvejen var fredag morgen spærret lige efter frakørsel 6, Høje Taastrup C, mod København på grund af et uheld, men nu er der åbnet op for trafikken igen.

Så er der ryddet op efter uheldet, og alle spor er igen farbare. Der er stadig en del kø, der skal afvikles. https://t.co/jQtDbVqqbc — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) October 4, 2019

Der er dog stadig en del kø, som skal afvikles, oplyser P4 Trafik.

Vejdirektoratet skriver på sin hjemmeside, at der er 25 minutters forlænget rejsetid fra Roskilde mod København som følge af køen.

På Frederikssundsmotorvejen opstod der kø mod København ved frakørsel 1, Ejby på grund af en teknisk fejl.

P4 Trafik oplyser på Twitter, at der var fejl på lyskurven for enden af frakørslen i krydset til Nordre Ringvej.

Det skabte kø på frakørslen og helt ned på motorvejen.

Nu skulle lyskurven virke igen, oplyser P4 Trafik.

Opdateres...