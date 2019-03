Mandag morgen er der opstået kø på Køge Bugt Motorvejen på grund af et færdselsuheld midt i myldretidstrafikken.

To spor var on overgang spærret i nordgående retning kort før Ishøjudfeltningen, og det har ført til, at der er kø på strækningen. Også på Hillerødmotorvejen har et uheld påvirket trafikken.

Det oplyser P4 Trafik og Dansk Trafikinfo.

Det er muligt at undgå køkørslen ved at dreje af og fortsætte ad Motorring 4.

Der er nu ryddet op efter uheldet, så alle spor er farbare igen #P4trafik https://t.co/l41ZZGAPV9 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) March 25, 2019

Køge Bugt Motorvejen er ikke længere spærret, men trafikken ventes først at være normal ved 9-tiden.

Netop nu er der en forlænget rejsetid på 20 minutter.

Også på Hillerødmotorvejen har der mandag morgen været et uheld, som påvirker myldretidstrafikken.

Det venstre spor er netop nu spærret i sydgående retning mellem frakørsel 9, Farum C, og frakørsel 8, Værløse på Fiskebækbroen.

#Uheld på #Hillerødmotorvejen i retning mod København imellem 9/Farum C og 8/Værløse på Fiskebækbroen. Uheldet spærrer det venstre spor #P4trafik #tlf70100110 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) March 25, 2019

Vejdirektoratet oplyser, at vejhjælp er på vej.

Bilisterne opfordres til at nedsætte hastigheden.

Der er meldinger om tæt trafik, men ikke decideret kødannelse på motorvejen.

Trafikken forventes at være normal på Hillerødmotorvejen omkring klokken 9.30.

Opdateres...