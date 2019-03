Der er i øjeblikket kø to steder på Nordjyske Motorvej efter to trafikuheld.

Det ene uheld er sket mellem frakørslerne Svenstrup og Støvring N.

Der er ryddet op efter uheldet, men der er stadig en del kø på vejen.

Vejdirektoratet oplyser, at der er forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

Længere nede på Nordjyske Motorvej er der også sket et uheld mellem Sønder Borup og Hadsten. Her er højre spor spærret, og der er en del kø.

Politi og redning er på stedet, og der forventes ifølge Vejdirektoratet tidligst at være ryddet op klokken 9.

Midt i kødannelsen er der ved 8.30-tiden sket endnu et uheld, formentlig på grund af uopmærksomhed.

Der er her en kø på cirka 40 minutter, og det vil derfor være en god idé at benytte Gl. Aarhusvej i stedet for motorvejen.

Opdateres...