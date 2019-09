Ved 16.15-tiden kørte fire biler sammen på Helsingørmotorvejen.

Det betød i første omgang, at venstre vejspor blev spærret, så der var plads til oprydningsarbejdet.

Uheldet skete i nordgående retning ved afkørsel 15 Lundtofte.

Klokken 16.40 havde man fået bilerne fra ulykken ind i nødsporet, og sporret var åbent igen.

Efter oprydningsarbejdet var der opstået noget kø, som er meget normalt på dette tidspunkt, når der er uheld ifølge Vejdirektoratet.

Jimmy Nyrup fra Vejdirektoratet fortalte, at man hurtigt var på ulykkestedet for at assistere.

»Vi har sendt en ladvogn derud, mens politiet også er på vej,« udtalte han til B.T.

Ulykken mellem de fire personbiler har umiddelbart ikke medført tilskadekommende.