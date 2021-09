Man skal forvente, at turen hjem forbi Odense tager længere tid end normalt, hvis man skal ad motorvejen fredag.

Vejdirektoratet melder nemlig om, at der er kødannelse, og at rejsetiden er forlænget med 25 minutter.

»Der er tale om et uheld. Vi er ved at være færdige derude, men fordi det er i myldretiden, så vil det påvirke trafikken resten af dagens myldretrafik,« siger vagthavende ved Vejdirektoratets vejtjeneste Jakob Riis-Petersen.

Han oplyser, at det er imellem afkørsel 52 og 53 i østgående retning, at uheldet har skabt kø. Det vil sige afkørslerne til henholdsvis Odense Vest og Sydvest.

I forhold til trafikkens udsigter, kommer den vagthavende med et forsigtigt bud på, hvornår man kan regne med, at motorvejens trafik glider igen.

»Det er jo svært at sige, netop fordi det er sket på den her tid af dagen, men jeg vil skyde på, at kødannelsen er ovre omkring klokken 17.30 til 18-tiden,« siger Jakob Riis-Petersen.

Han siger, at man stadig vil kunne se blå blink derude, men at man faktisk er mere eller mindre færdige med at rydde op efter uheldet.

Ved Fyns Politi oplyser man, at det er typisk fredags trafik, og der har været flere uheld i løbet af dagen.

»I uheldet ved Odense var der tre biler, der var kørt sammen i et harmonikasammenstød. To er tilskadekomne, men meldingen fra redningspersonalet er, at det ikke er alvorligt,« siger vagtchef Sten Nyland.

Han siger, rækken af uheld generelt kommer, fordi folk er for dårlige til at holde afstand og kører for stærkt.

