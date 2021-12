På motorvejen syd for Odense er der onsdag eftermiddag kø for dem, der kører i vestgående retning. Køen er at finde imellem frakørsel 50 og 51 primært.

Kørende på ruten kan forvente, at der er ti minutters længere køretid, som situationen ser ud nu.

»Det er helt almindelig kø. Jeg har ikke andre informationer, og det plejer vi ellers at høre meget hurtigt, hvis der skulle være sket et uheld,« siger Mette Nedergaard, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

»Der er mange biler, kan jeg se på mit kamera, men tror, det primært drejer sig om almindelig myldretrafik.«

Den vagthavende siger desuden, at man ikke har kalkuleret med, at der skulle være mere trafik denne onsdag grundet julen.

Den regner de først med tager til senere.

Opdateres …