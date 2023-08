Et uheld på Fynske Motorvej skaber lige nu kø i østlig retning.

Uheldet er sket på strækningen mellem Middelfart og Odense - i østgående retning. Det oplyser DR P4 Trafik på X.

Kort før afkørsel 57 Nørre Aaby er højre spor lige nu spærret, og det har skabt kø, oplyser man desuden.

Fyns Politi bekræfter over for B.T., at der er sket et uheld på motorvejen.

»Det er en bil, der er kørt ind i noget vejarbejde og har knækket et hjul,« siger vagtchef Milan Holck.

»Der er alene sket materiel skade,« tilføjer han.

Milan Holck forventer, at der meget snart vil værre ryddet op efter uheldet, så alle spor igen kan åbnes.