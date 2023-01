Lyt til artiklen

Et sammenstød mellem to biler lukkede tidligere i dag et spor ved afkørsel 17 mellem Kongens Lyngby og Jægersborgvej.

Det oplyser vejdirektoratet og P4 trafik.

»Der er umiddelbart ingen personskader,« oplyste vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi til B.T.

Oprydningen efter uheldet er nu overstået, og sporrestriktionerne er ophævet.

Der var kødannelse efter uheldet, hvor der var helt op til 35 minutters forlænget rejsetid.

Men nu er køen opløst, og trafikken er atter normal.