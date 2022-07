Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skal du køre på motorvej ned gennem Nordtyskland denne weekend, skal du væbne dig med tålmodighed.

For motorvej A7 i sydgående retning – nærmere bestemt Elbtunellen ved Hamborg – er nemlig spærret frem til mandag.

Det skriver de tyske bilejers organisation, ADAC, på deres hjemmeside.

Motorvejen blev allerede spærret af klokken 22 fredag aften og afspærringen fortsætter derfra i 55 timer indtil mandag morgen klokken fem.

Havde du planlagt at benytte dig af tunnelen bliver du i stedet nødt til at følge en omkørsel, som starter allerede fra Neumünster Süd for igen at komme på A7-motorvejen ved Horster Dreieck.

ADAC advarer desuden, at der er høj risiko for trafikpropper på omkørselsruterne.

Skal du køre på de tyske motorveje i weekenden kan du med fordel holde øje med ADACs prognose for køer her.

Motorvejen vil desuden også blive spærret fra 29. juli til 1. august i nordgående retning.

Spærringen skyldes arbejde på at tunnel, som skal beskytte mod støj fra motorvejen i Hamborg-bydelen Altona.

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2028.