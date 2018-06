Hen over sommeren er der 540 færre togafgange i Nordjylland.

Det skyldes en mangel på lokomotivfører, hvilket har fået Nordjyske Jernbaner til at lave en nødkøreplan fra juli og indtil 11. august. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

»Vi kan se, at vi ikke kan holde den nuværende køreplan, når lokomotivførerne skal afvikle ferie. Derfor har vi valgt at lave en ny køreplan i den periode, hvor der er færre pendlere, og hvor der ikke er skoleelever med toget,« siger administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner, Peter Hvilshøj, til lokalmediet.

Det er på strækningerne Aalborg-Skagen og Hjørring-Hirtshals, man har måtte opgive halvtimedriften om eftermiddagen og i stedet kun køre én gang i timen.

Efter sommerferien vil man evaluere køreplanen og se, om man kan køre efter samme plan næste år.