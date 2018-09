To færdselsuheld skaber store trafikale problemer mandag morgen. Der er kilometerlang kø på både Hillerødmotorvejen og Vestmotorvejen på grund af uheldene.

»Der er netop nu syv kilometer lang kø på Hillerødmotorvejen. På Vestmotorvejen er køen 10 kilometer lang,« siger vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter, Jakob Riis-Petersen til B.T. ved 7.30-tiden.

Uheldet på Hillerødmotorvejen skete ved 7-tiden mellem afkørsel 8, Værløse og afkørsel 6, Bagsværd og involverede flere biler.

Politi og redningsmandskab er fremme.

»To havarerede biler holdt i overhalingsbanen, mens flere andre biler endte i nødsporet, som normalt er åbent for trafik om morgenen. De to biler i overhalingsbanen er netop blevet fjernet, men nødsporet er stadig lukket, og det får trafikken til at bevæge sig noget langsommere end normalt,« siger Jakob Riis-Petersen.

Nu er det kun nødsporet, som er spærret, men det stopper ikke køen for at have vokseværk. Den starter lige nu ved 11 Allerød Syd og snegler sig afsted. I kan altid ringe ind med en trafikopdatering på nr. 70 100 110 #P4trafik — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) September 10, 2018

Oprydningsarbejdet på Hillerødmotorvejen er netop blevet afsluttet klokken 08.20, men der er stadig en del kø og forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

P4 Trafik oplyser på Twitter, at køen allerede starter ved afkørsel 11, Allerød.

Også på Vestmotorvejen har der ved 7-tiden været et uheld, som har skabt massiv kø.

Det skete kort før sammenfletningen med Køge Bugt Motorvejen. Højre spor blev spærret som følge af uheldet.

Nu er alle vognbaner igen blevet åbnet for trafik, men også på Vestmotorvejen er der stadig en del kø og derfor forlænget rejsetid for bilister på strækningen.

»Trafikken forsinkes yderligere af, at der i forvejen er vejarbejde på motorvejen,« siger den vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Køen starter i øjeblikket ved afkørsel 34, Borup.