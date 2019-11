Fredag eftermiddag var en spøgelsesbilist løs i sydgående spor mod nord på Holstebromotorvejen.

'Pas på!' lød opfordringen på Twitter fra Midt- og Vestjyllands Politi klokken 17:32.

Få minutter senere meddelte politiet imidlertid, at de havde stoppet bilister, og at der ingen uheld skete.

Men for Kasandra Schjødtz Lorenzen, der kørte på Holstebromotorvejen på samme tidspunkt, var nær gået galt, fortæller hun til B.T.

»Jeg kører med omkring 135 kilometer i timen, tror jeg, og skal til at overhale en anden bil, der er nogle 100 meter foran mig, så jeg kører ud i ydersporet,« siger hun:

»Så kigger jeg over i modsatte bane og ser, at bilerne blinker med forlygterne, og det fanger min opmærksomhed. Lige så snart, jeg kigger tilbage på vejen, kommer der to forlygter lige imod mig.«

Kasandra Schjødtz Lorenzen kørte sent fredag eftermiddag fra Holstebro, hvor hun arbejder. Det var på det tidspunkt helt vintermørkt, da den modkørende bil kom ud af tilsyneladende ingenting.

»Jeg når med et sekund at rive i rettet og kommer over i indersporet med min bil, der kommer op på to hjul og er lige ved at ryge rundt,« siger hun.

B.T. har forgæves at komme i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi for at få oplysninger om spøgelsesbilisten. Meldingen fra politiet på Twitter lød, at vedkommende havde taget en forkert afkørsel. Der er ingen meldinger om, om vedkommende er sigtet for nogen lovovertrædelser.

Kasandra Schjødtz Lorenzen fortæller, at det ikke virkede til, at bilisten forsøgte at undvige hende.

Hun ringede dog ikke selv til politiet efterfølgende, da hun var i chok.

»Det gik så stærkt det hele, men bilen kommer så under kontrol og letter heldigvis ikke fra jorden eller kørte ind i rabatten. Så jeg er okay nu,« siger hun.