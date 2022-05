Sent mandag aften skete der et solouheld på Sydmotorvejen nord for Vordingborg.

Det førte en time senere til en ny – og langt mere alvorlig ulykke.

Det første uheld på Sydmotorvejen skete omkring klokken 23.00 mandag aften, da en bilist ramte et dådyr på vejen og herefter ramte autoværnet.

»Bilen holdt delvist ude i anden vognbane, og inden politi nåede frem med skiltevogne, var der biler, der snittede bilen ude i anden vognbane,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt, til Ritzau og fortsætter:

»Derfor lukkede vi fuldstændig for trafikken.«

Ikke desto mindre gik det galt kort efter midnat. Helt galt.

»I den forbindelse var der en bil, der af uforklarlige årsager overså, at der var kø, og folk holdt stille, så bilen kørte direkte ind i en holdende lastbil,« siger vagtchefen.

Den anmeldelse tikkede ind hos politiet klokken 00.10.

De to mænd i bilen – som sad henholdsvis på fører- og passagersædet – er indlagt i kritisk tilstand.

Mens den ene mand blev sendt til Køge Sygehus, blev den anden fløjet i en helikopter til Rigshospitalet.

Sydmotorvejen var spærret et par timer efter ulykken. Vagtchefen oplyser, at der er helt ryddet op og åbnet for trafik tirsdag morgen.

De pårørende til de tilskadekomne er ved at blive underrettet.