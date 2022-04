Adskillige trafikanter sad over middag fanget i sydgående retning på Motorring 3 efter frakørsel 24 ved Brøndby.

Her var der ifølge Vejdirektoratet sket et uheld, og derfor var kun et spor farbart.

Både politi og redningsmandskab arbejdede på stedet.

Københavns Vestegns Politi oplyste på Twitter, at flere biler holdt i tredje vognbane ved midterrabatten.

Øvrige billister blev desuden opfordret til at tage hesyn.

Ingen kom alvorligt til skade i forbindelse med uheldet.