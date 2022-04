Først var et uhled på Fynske Motorvej årsag til en kæmpekø onsdag eftermiddag.

Men nu er akut vejarbejde mellem Odense V og Ejby skyld i en enorm kødannelse i vestgående retning.

Det skriver Vejdirektoratet.

Derfor må bilister, der kører på den vestlige del af Fynske Motorvej, forvente forlænget rejsetid på op til en time og 30 minutter.

Men det er ikke det eneste sted på Fynske Motorvej, trafikken er udfordret før påskedagene.

I vestgående retning er der nemlig også et slaghul i asfalten ved Ålsbo Nord og Ejby, hvilket betyder, at der kun er et farbart spor, og hastigheden er nedsat til 50 kilometer i timen.

Det vil ifølge Vejdirektoratet fortsætte indtil klokken 23.59.

Artiklen opdateres...