Flyselskabet Ryanair er kendt for meget billige flybilletter og meget dårlige arbejdsforhold for piloter og kabinepersonale. Det er nu blevet for meget for en lang række piloter, som torsdag varsler strejke i slutningen af juli.

Det gælder piloter fra Irland, Spanien, Belgien, Italien og Portugal. Irerne startede med at varsle strejke, fordi de dårlige arbejdsforhold går ud over deres familieliv, mens de andre lande primært strejker for at få bedre løn- og arbejdsvilkår.

Det skriver flere britiske medier, herunder Independent og Skycop, som arbejder for passagerers rettigheder og mulighed for kompensation ved aflyste og forsinkede flyrejser.

Ifølge Flyvebranchens Personale Union (FPU) i Danmark vil strejken ramme flytrafikken hårdt og kan også ramme danske afgange.

»Det her er et udtryk for frustration fra personalets side om, at nu har der været meget snak, men ikke noget action. Så nu siger de, nok er nok,« siger næstformand i FPU Anders Mark Jensen og fortsætter:

»De vil se handling fra ledelsens side. Få lavet en overenskomst i stedet for bare at snakke om tingene.«

Kan du forstå, hvorfor Ryanair-ansatte vil nedlægge arbejdet?

Indtil videre har de irske piloters strejke medført, at over 5.000 passagerers rejse til og fra Dublin er blevet aflyst torsdag, mens strejkerne på tværs af Europa i slutningen af juli, nærmere bestemt den 25. og 26., vurderes til at kunne ramme hundredetusinder af rejsende.

Sidste uge varslede kabinepersonale i Ryanair, at de ville følge piloternes strejke, hvis ikke selskabet begyndte at tage de ansattes krav om bedre forhold alvorligt.

På listen over krav har kabinepersonalet onsdag på et møde i Dublin skrevet adgang til ulønnet orlov, fair aflønning, anerkendelse af national lovgivning i ansættelseskontrakter, fair universelle pensioner og et stop for egenbetaling af mad, vand og uniformer.

Skal du flyve med Ryanair i løbet af sommeren?

Ryanair har dog svaret igen, at kravene er meningsløse. Kabinepersonalet tjener allerede op mod 40.000 euro om året, får fri træning, løn ved sygdom, tilskud til uniformer og lønnet såvel som ulønnet orlov, lyder det.