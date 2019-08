Fredag eftermiddag er der stort parkeringskaos på havnen i Aarhus.

Det sker i forbindelse med Tall Ships Races - verdens største kapsejlads for skole- og øvelsesskibe.

Begivenheden trækker ifølge Aarhus Stiftstidende masser mennesker til.

Mennesker, som øjensynligt alle valfarter dertil i bil, og det skaber kaos ved havnens største parkeringsanlæg på Dokk1.

»Dokk1's P-anlæg kan simpelthen ikke følge med. Derfor hober bilerne sig op foran,« forklarer kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Janni Lundager til mediet.

De trafikale problemer forstærkes af, at T-krydset ved Mindet uden for Dokk1, ikke fungerer optimalt.Vejdirektoratet oplyser desuden, at Sydhavnsgade ved Filmbyen er spærret i forbindelse med kapsejladset.

Til B.T. oplyser Janni Lundager omkring 15.15, at der fortsat er stort trafikkaos ved Dokk1, som ligger på Hack Kampmanns plads 6 i Aarhus.

Østjyllands Politi har ekstraordinært indkaldt Hjemmeværnet, som skal hjælpe med at dirigere bilisterne og forsøge at få styr på trafiksituationen på Aarhus Havn.

Hvornår den trafikale situation begynder at løsne op kan Østjyllands Politi ikke forudsige på nuværende tidspunkt. I mellemtiden opfordrer de dog til, at man ikke kører ind i Aarhus midtby i bil.

Aarhus Kommune har ifølge Aarhus Stiftstidende håbet på, at omkring 400.000 mennesker besøger havnen for at se de 50 skibe, som sejler rundt i Aarhus Havn fra torsdag til søndag.

Præcis hvor mange besøgende begivenheden tiltrækker, har kommunen dog ikke mulighed for at opgøre-