Julen er traditionernes højtid, og traditionen tro vil der komme juletrafik.

Hvis du skal ud at køre på den fynske motorvej over julen, skal du være opmærksom på forlænget rejsetid på bestemte juledage.

Ifølge Vejdirektoratets erfaringer fordeler juletrafikken sig jævnt over flere dage, men bestemte juledage bliver ekstra trængte på vejene, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelse.

»I år falder juleaften på en fredag og helligdagene ligger i weekenden. Hvis man planlægger at rejse lillejuleaftensdag, kan der være risiko for tæt trafik og kødannelser,« lyder det fra Vejdirektoratet.

E20 Fynske Motorvej er en af de strækninger, hvor der periodevis kan komme tæt trafik over julen.

Der står yderligere, at trafikken især vil bevæge sig fra Hovedstaden, over Fyn og Sjællands Odde, mod Jylland.

»Vi vil derfor anbefale, at man så vidt muligt undlader at køre i tidsrummet fra klokken 11 til 14, hvor risikoen for forsinkelser er størst.«

Vejdirektoratet understreger, at trafiksituationen hurtigt kan ændre sig over julen. Men der er dog en dag, som plejer at være den største rejsedag over julen.

»2. juledag er erfaringsmæssigt julens største rejsedag med meget hjemrejsetrafik,« lyder det fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet anbefaler derfor, at man holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation på www.trafikinfo.dk.

»Vi regner med trængsel på vejene og dermed stor risiko for kødannelse og forsinkelser. Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet i begge retninger mellem Jylland og Hovedstaden, via Fyn og Sjællands Odde.«

Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt undlader at køre mellem klokken 10 og 14 på 2. juledag.

Både trafiksituationen og vejret kan skifte pludseligt i juletiden. Der kan opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, sne og frost eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene.

Gode råd til turen fra Vejdirektoratet: