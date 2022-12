Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Julen lurer lige forude – og det samme gør derfor også juletrafikken.

Især to dage ser ud til at blive travle og udfordrende for bilisterne på de danske veje: Lillejuleaften og 2. juledag.

Det skriver Vejdirektoratet og energiselskabet OK i en fælles pressemeddelelse.

Her advares der mod helt særlige tidspunkter på de to dage, hvor danskerne i stor stil bevæger sig rundt i landet for at være sammen med familie og venner:

23. december gælder det kl. 11-14, der ifølge Vejdirektoratet er »særligt udfordret på grund af tæt trafik og kødannelse flere steder«.

26. december gælder det kl. 11-15, for »trafikken bevæger sig denne dag på tværs af landet i begge retninger mellem Jylland og hovedstadsområdet« ifølge Vejdirektoratet.

Herfra lyder videre en klar anbefaling om at køre før eller efter de pågældende tidsrum på begge dage.

»Det bedste råd er at væbne sig med tålmodighed og afsætte lidt længere tid til køreturen,« supplerer Rasmus Boserup, kommunikationschef hos energiselskabet OK.

Han minder også om, at bilister med fordel kan lytte til DR P4, hvor aktuelle trafikopdateringer om kø eller uheld løbende meldes ud.

For julerejsende, der skal køre fra Fyn til Sjælland, kan der i øvrigt også være udsigt til trængsel omkring Storebæltsbroen. Sidste år kørte knap 50.000 biler gennem betalingsanlæggene 2. juledag, og det vurderes, at det samme vil ske i år.

Endelig giver Vejdirektoratet og OK følgende råd til at komme gennem juletrafikken: