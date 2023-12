Julen lurer lige forude – og det samme gør derfor også juletrafikken.

Den ser faktisk tilforladelig ud i år, men én ting kan forvandle juletrafikken til kaos.

»I år forventer vi, at udrejsetrafikken vil sprede sig over flere dage, og der forventes derfor ikke de store forsinkelser på vejene op til juleaften,« skriver Vejdirektoratet i en prognose om juletrafikken.

Her advares der dog om, at trafikken kan blive tæt med risiko for kødannelser og forlænget rejsetid fredag 22. december i tidsrummet 14-18 og lørdag 23. december fra klokken 11 til 14.

2. juledag er imidlertid den dag, der er størst risiko for, at danskere kommer til at sidde fast i juletrafikken, idet det 'erfaringsmæssigt er én af årets store rejsedage, hvor mange vil hjem på samme tidspunkt', som Vejdirektoratet skriver.

Men i år er der en joker, som kan forvandle juletrafikken fuldstændig:

Vejret.

Torsdag aften forventer DMI, at et lavtryk passerer lige nord om Danmark. I så fald bliver det voldsomt blæsende med vindstød op til stærk storm ved kysterne – og orkanstyrke ved Vestkysten.

Meget er endnu usikkert, herunder hvor længe det bliver ved med at blæse kraftigt, men vejret kan komme til at påvirke juletrafikken; især fredag 22. december.

På disse strækninger forventer Vejdirektoratet, at der kan opstå tæt trafik og kødannelse i juledagene. Foto: Vejdirektoratet Vis mere På disse strækninger forventer Vejdirektoratet, at der kan opstå tæt trafik og kødannelse i juledagene. Foto: Vejdirektoratet

Her kan broer blive lukket – enten helt eller for vindfølsomme køretøjer – ligesom færger kan blive forsinket eller aflyst.

Sund & Bælt oplyser i en pressemeddelelse, at op mod 230.000 biler ventes at krydse Storebæltsbroen fra 22. til 27. december, så hvis broen lukkes helt for trafik selv i en kortere periode, kan det give medføre store problemer for juletrafikken.

»Kraftig vind kan også volde problemer i form af lukkede veje og væltede træer,« lyder det fra Vejdirektoratet.

Den vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter understreger overfor B.T., at vejrprognoserne er usikre, og at det derfor er for tidligt at spå om, hvorvidt vejret kommer til at spille juletrafikken et puds eller ej.

Men han kommer med en klar anbefaling til alle jer, der skal ud på vejene i juledagene.

»Du bør holde dig opdateret på vejrsituationen og indrette dig efter vejret,« siger den vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Vejdirektoratet opfordrer bilisterne til at følge med på deres trafikkort og at høre trafikradio.

Vi kan tilføje, at du naturligvis vil kunne følge med i trafiksituationen her på bt.dk i juledagene, hvor vi holder vågent øje med alt, der kan få indflydelse på juletrafikken.

Hvis vejret ikke skaber særlige udfordringer, forventer Vejdirektoratet ikke, at juletrafikken bliver slem i år. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Hvis vejret ikke skaber særlige udfordringer, forventer Vejdirektoratet ikke, at juletrafikken bliver slem i år. Foto: Vejdirektoratet

Til gengæld forventer vagtchefen på Vejdirektoratets trafikcenter ikke, at forhøjet vandstand kommer til at påvirke juletrafikken, idet ingen af de større statsveje vil blive berørt heraf.

Foreløbig holder Vejdirektoratet sig til at advare om trafikken 2. juledag – særligt i tidsrummet 11-15.

»Trafikken bevæger sig denne dag i begge retninger på tværs af landet mellem Jylland og hovedstadsområdet. Vi anbefaler, at man så vidt muligt kører udenfor det nævnte tidsrum,« lyder opfordringen.