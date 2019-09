Cityringens åbning var en festdag for mange, men bestemt ikke for alle. For Johnny Jensen var det en dag, han havde frygtet.

Han er nemlig én af dem, der gennem flere år har været præget af støjgener fra Cityringens byggerier. I tre år har han levet med daglige støjgener i form af rumsteren under lejlighed og testkørsel af metrotogene.

Derfor var Johnny Jensens frygt, at togenes konstante kørsler fra søndag af ville blive for meget. Noget, han ville få en indikation på klokken 16 søndag, da Cityringen blev indviet. Det vender vi tilbage til. Først tager vi et spring tilbage i tiden.

Tilbage til 2016, hvor Johnny Jensen for første gang oplevede støjgener.

Johnny Jensen bor på Østerbro og har en lejlighed, som er beliggende over den nye metrobane.

»Jeg klagede, fordi jeg synes, det var slemt for mig. Jeg fik lidt indtrykket af, at det måtte man leve med. For jeg fik af vide, at når først skinnerne blev lagt, og togene ville køre, ville der ikke længere være gener,« fortæller Johnny Jensen.

Sådan blev det bare ikke, selvom Johnny Jensen, der har en lejlighed på Østerbro i København, oven i købet har lagt støjdæmpere under sit gulvtæppe i lejligheden.

Støjdæmperne ligger dog kun i stuen, men på badeværelset og i køkkenet oplever Johnny Jensen, at støjgenerne er blevet værre med tiden.

»Man kan forestille sig en rumlen ved, at den er et stykke væk og bare kommer tættere og tættere på. Til sidst er der en kraftig brummelyd under lejligheden, og så er den væk igen. Og det er ikke, fordi det ødelægger lejligheden om dagen, for der lyd udenfor, som er med til at tage lyden,« siger Johnny Jensen og fortsætter.

»Men om natten er det jo ikke tilfældet. Det har holdt mig vågen, og togene har også vækket mig om natten. Det har virkelig været en belastning. Det er en form for psykisk tortur, for det man kan ikke byde folk at leve sådan.«

Metroselskabet, som er ansvarlig for byggeriet af Cityringen, er bekendt med, at støjgenerne har været et problem for flere borgere. De forventer dog, at støjgenerne bliver dæmpet, når skinnerne bliver slebet, hvilket man ikke har nået inden Cityringens indvielse.

Men udsigterne til slibningen kan tage op til flere måneder, og det ved Johnny Jensen ikke, om han kan bære.

»Jeg har ikke et 'helle', hvor jeg kan få ro - udover når jeg er på arbejde. Derfor frygter jeg, at jeg går ned, når metroerne begynder at køre to gange hvert tredje minut. Jeg skal ikke gå rundt med ørepropper i lejligheden. Så jeg frygter, at jeg ikke kan holde ud at være dér. Jeg håber, at nogen tager ansvar og får styr på det her.«

Cityringen har været 12 år undervejs. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Cityringen har været 12 år undervejs. Foto: Mads Claus Rasmussen

Johnny Jensen sad og ventede i sin lejlighed på, at klokken ville blive 16. Han frygtede, at generne ville være større end før.

Over for B.T. beskriver han, at støjgenerne er de samme som før, men at de er hyppigere nu.

»Min far har sagt til mig, at mennesker vænner sig til støj, og det må komme an på en prøve. Men jeg ved ikke, om jeg kan leve med konstant støj 24/7. Det må tiden vise.«

Metroselskabet har tidligere oplyst til B.T., at de vil samle op på klagerne, når driften er i gang. Og hvis man efter skinneslibningen fortsat kan høre støj, beder Metroselskabet borgerne om tage kontakt.