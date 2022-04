Der er ikke meget tvivl om, hvilke skrappe midler Odense Letbane ser som de bedste løsninger, hvis deres høje passagerprognoser ikke holder.

»For at være ærlig, så er jeg lidt målløs,« siger Venstres rådmand Christoffer Lilleholt til B.T., efter letbanen har orienteret økonomiudvalget i Odense Kommune torsdag.

Her fremlagde Odense Letbane et skrækscenarie for letbanens økonomi, der kan lægge 22 millioner kroner oven i den årlige regning på 68 millioner kroner, som skatteborgerne skal betale for driften af letbanen – der vel at mærke slet ikke er åben for offentligheden endnu.

Bilfrie zoner og søndage samt stigning i parkeringsafgifter og hastighedsnedsættelse er noget af den 'pisk', som letbanen mener vil have størst effekt i forhold til at få Odense-borgerne til at hoppe om bord i letbanen.

Synes du, at letbanens forslag er en god ide?

Det står klart i en orientering, som Odense Letbane torsdag gav økonomiudvalget.

»Kan du se bilfrie søndage for dig?« blev byrådsmedlem for borgmesterpartiet Rasmus Høyer (S) spurgt til i en debat på TV 2 Fyn torsdag aften.

»Det er ikke lige noget, jeg ser for mig,« svarede socialdemokraten i debatten og tilføjede:

»Men der var også andre forslag – som parkeringsafgifter – og her ligger Odense jo ikke højt i forhold til Aarhus og København.«

Venstre er dog noget mere skeptisk.

»Det er på ingen måde vores kop te at begynde at tvinge folk, og at bilisterne skal bøde for, at letbanen ikke er en succes,« siger Christoffer Lilleholt til B.T.

Der er i Odense Letbanes orientering mere eller mindre sat to tykke streger under, at passagerantallet er den helt store bombe under letbanens økonomi.

»Vi håber, at vi vil være attraktive for borgerne at bruge. Vi kan ikke andet end at håbe på det,« siger bestyrelsesformanden i Odense Letbane, Jesper Rasmussen, i debatten på TV 2 Fyn.

Noget, som Christoffer Lilleholt dog siger til B.T., at han er dybt bekymret for.

»Når man kigger mod Aarhus, hvordan kan der så komme så få passagerer i letbanen der og så mange i Odense?« spørger rådmanden, der samtidig peger på, at driftsomkostningerne i den jyske hovedstad har været markant højere end forventet på grund af fejlskøn i netop passagerprognoserne.

I Odense forventes der, ifølge passagerprognosen, mindst 9,8 millioner påstigninger årligt på letbanestrækningen, hvor tilsvarende busser i dag har 1,2 millioner passagerer årligt.

I har selv været med til at stemme letbanen igennem, så I har vel også selv et ansvar for, at vi står her i dag?

»Det har vi helt bestemt, og det ansvar tager vi også på os, men hvis folk ikke tager letbanen, så er det ikke os, der kommer til at tvinge folk fra bilen over i letbanen,« siger Christoffer Lilleholt.

I Socialdemokratiet ser man mere positivt på risikoen i letbanens økonomi.

»Jeg er ikke så nervøs for det, for jeg tror, at det kommer til at give sig selv, for vi vil opleve, at det er behageligt og godt,« siger Rasmus Høyer i debatten på TV 2 Fyn.