»Man har ikke plads til passagererne«.

Sådan siger professor Bent Flyvbjerg på University of Oxford til Økonomisk Ugebrev.

Kritikken er rettet mod Ørestadsselskabets ledelse, der står bag metroen i København, og kommer i kølvandet på åbningen af metroens nye Cityringen, der åbner søndag.

Bent Flyvbjerg er ekspert i såkaldte mega-projekter, hvor han analyserer internationale anlægsinvesteringer.

Metrostationen Københavns Hovedbanegård få dage før åbningen af den nye Cityring. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Metrostationen Københavns Hovedbanegård få dage før åbningen af den nye Cityring. Foto: Ida Marie Odgaard

Han mener, at kapaciteten fra start har været alt for lille, og perronerne er for korte.

»Fra starten har metroen været plaget af dårlig ledelse og dårlige beslutninger. En af de rigtig dårlige beslutninger var at afkorte togstammer og perroner ned fra fire til tre vogne. Det var for at spare penge i en situation med store budgetoverskridelser. Men det virker selvfølgelig som at tisse i bukserne for at holde varmen. Nu kommer den dårlige beslutning nemlig tilbage som en boomerang og rammer metroen i form af kapacitetsproblemer. Man har ikke plads til passagererne«, siger Bent Flyvbjerg til ugebrevet.

Passagertallet i metroen har været støt stigende gennem årene - sidste år benyttede knap 65 mio. mennesker metroen. Metroselskabet forventer, at passagerantallet vil stige år for år til 80 mio. i 2025.

Selskabet ved godt, at der er store problemer. Det skriver selskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen, i den seneste forretningsstrategi.

»Metroselskabet vurderer, at kapaciteten i myldretiden allerede vil begynde at blive udfordret i 2020 og blive væsentligt forværret i de følgende år,« skriver han.

M3 Cityringen åbner den 29. september 2019. Metro ved DR Byen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere M3 Cityringen åbner den 29. september 2019. Metro ved DR Byen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I 2006 sagde viceadministrerende direktør i Ørestadsselskabet, Anne-Grethe Foss, i metroens kundeblad, at der i fremtiden ville være mulighed for at indsætte en ekstravogn i alle metrotog.

Bent Flyvbjerg mener dog, det vil blive en meget dyr løsning at sætte ekstra vogn på hvert togsæt. Langt dyrere end, hvis det var gjort fra starten, som planlagt.

»Så det er ren Klods-Hans, hvis det ender med at blive løsningen,« siger han.

En af de metoder, der allerede har skaffet lidt mere plads, er at mindske antallet af siddepladser.

Om kritikken udtaler Jesper Overgaard, der er afdelingschef i Metroselskabet:

»Vi arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten til behovet. Vi tager naturligvis udgangspunkt i dagens situation, men tager også udgangspunkt i vores officielle passagerprognoser for at kende til de forventede passagermængder de kommende år. Senest har vi bl.a. indsat flere tog i drift, som har betydet, at der er flere tog i systemet i myldretiden og dermed højere kapacitet,« siger han og uddyber:

»De kommende år vil der kommer yderligere tog i drift i myldretiden. Der er indkøbt otte nye tog, som sættes i drift de kommende år på M1/M2. På Cityringen ventes ingen problemer med kapacitet i de næste mange år. Der er indkøbt og leveret i alt 39 tog, som skal dække linjerne M3 (Cityringen, red.) og M4 (der åbner i 2024, red.).«