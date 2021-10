Der er i øjeblikket ingen tog mellem Langå og Aarhus H. Det oplyser DSB på Twitter.

Det skyldes en personpåkørsel ved Hadsten, hvor en person er afgået ved døden.

Togene holder i øjeblikket stille mellem Hadsten og Langå, hvor Østjyllands Politi er på stedet og arbejder på at få identificeret vedkommende.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

Politiet skal lige nu have foretaget afhøringer og har ikke yderligere info.

DSB oplyser til B.T., at der ikke kan gives en prognose for, hvornår togene igen begynder at køre, da det afhænger af politiets arbejde.