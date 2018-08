Der var fredag eftermiddag øjeblikket ingen togdrift over Øresundsbroen, oplyste DSB.

Det skyldtes manglende strøm i køreledningerne.

Kort før klokken 17.30 blev togdriften genoptaget efter at have været afbrdt i omkring et kvarter.

Meldingen kom efter, at både Kystbanen og togene over Øresund fredag har haft problemer med forlænget rejsetid og færre tog. Det skyldtes en brand i et tog i Sverige tidligere fredag.