DSB aflyser togene på strækningen mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn resten af døgnet.

Andre afgange er også påvirket af snestormen. Du kan få et overblik herunder.

Aflysningen af alle afgange mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn skyldes fejl på flere sporskifter på strækningen.

Det oplyser DSB.

DSB henviser i stedet til bybusserne, som kører fra Aalborg til Aalborg Lufthavn.

Snestormen har også ført til andre aflysninger – og flere kan være på vej.

InterCityLyn-togene, der normalt kører mellem Københavns Lufthavn og Aalborg Lufthavn, er aflyst mellem Aarhus H og Aalborg Lufthavn frem til i dag klokken 12. Der kører imidlertid andre tog på strækningen, som du kan tage.

»Der kan komme yderligere ændringer til andre landsdele, og du kan med fordel slå op i Rejseplanen, inden du tager afsted. Vi opdaterer den løbende,« skriver DSB.

Også S-togene kan senere på dagen blive påvirket af den kraftige vind.

DSB husker dig på, at du kan benytte Rejsetidsgarantien, hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket.

Derudover gør DSB dig opmærksom på følgende:

Hvis du rejser på Orangebillet, kan du rejse på andre afgange senere på dagen.

Du kan få ubenyttede billetter til tirsdag den 7. marts refunderet uden gebyr. Dette gælder også Orange-billetter.

Du kan få ubenyttede pladsbilletter til tirsdag den 7. marts refunderet uden gebyr.

Hvis du rejser på rejsekort og bliver forsinket, og rejsen derved bliver dyrere, kan du henvende dig til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen, som du finder her.

Snestormen påvirker i det hele taget både vejr- og trafiksituationen over hele landet. Du kan følge med minut for minut i vores liveblog, som du finder lige HER.