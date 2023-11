Danskerne har aldrig kørt så langsomt på motorvejen, mens hastighedsbegrænsningerne har heddet 110 og 130 km/t, som de gjorde i 2022.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Og der er især to årsager til, at danskerne lettede foden fra speederen.

Inflation og høje brændstofpriser. Selvom det er klaret op på begge disse fronter, er danskerne fortsat med at køre langsommere i 2023.

»Vi kan se på tallene, at der fortsat bliver kørt 2-3 km/t langsommere end i årene før prisstigningerne. Så det ser ud til, at de gode vaner har bidt sig fast. Det er glædeligt, hvis de lavere hastigheder er ”new normal” på motorvejen. Når folk sænker hastigheden, er det både godt for den enkeltes pengepung, klimaet og trafiksikkerheden,« siger Niels Moltved, der er projektleder i Vejdirektoratets afdeling for trafikstatistik.

Hvis udviklingen for i år fortsætter, kan det blive et nyt rekordår for lave hastigheder på de danske motorveje.

Endnu en faktor kan gøre, at udviklingen fortsætter i den retning fremover.

»Det tyder på, at elbilister har en tendens til at holde farten nede for at bruge mindre strøm. Og her er der mest at hente om vinteren, hvor de lave temperaturer kan udfordre elbilernes rækkevidde. Samtidig er disse biler udstyret med moderne teknologi, der løbende fodrer bilisten med data om idealhastighed og de billigste ruter,« forklarer Niels Moltved.