Da Iben Keller tilbage i september for en sjælden gangs skyld skulle en tur med bussen, skyndte hun sig at tanke 400 kroner op på sit Rejsekort. En halv time senere stod hun med en bøde på 750 kroner i hånden og var en ’elendig’ oplevelse rigere.

»Det er fuldstændigt håbløst, at jeg ender med at betale 750 kroner, fordi de bruger oldnordisk teknologi.«

Første advarselstegn viste sig ellers kort efter, Iben Keller var steget ind i bussen. Hun tjekkede ind med sit nyligt optankede Rejsekort. Standeren lavede en mislyd som fortalte hende, at saldoen var for lav.

»Men jeg havde lige fyldt 400 kroner på. Jeg tænkte, at det helt sikkert var en fejl.«

47-årige Iben Keller er vred over en kontrolafgift hos Movia. Vis mere 47-årige Iben Keller er vred over en kontrolafgift hos Movia.

Så da kontrollørerne kom ind i bussen, tænkte hun ikke videre over det. Hun havde ’rent mel i posen’.

»Han fortæller mig så, at der kan gå 24 timer, før kortet bliver tanket op. Det virker jo håbløst forældet og helt ude af trit med moderne teknologi,« siger Iben Keller, og uddyber:

»Men han siger, han er nødt til at give mig en bøde og opfordrer mig til at klage over den. Så kan Movia jo se, at jeg har fyldt 400 kroner på kortet.«

Så Iben Keller skriver en klage til Movia.

Bør Movia udviser lidt mere forståelse og annullere bøden, når Iben faktisk har tanket på?

»Jeg forventer 100 procent at få medhold i den klage. Vi har Mobile Pay og andre systemer i Danmark, hvor der bliver tanket op med det samme. Der er jo ingen i det moderne samfund, der tænker, at det kan tage 24 timer.«

Efter tre måneders ventetid tikker en afgørelse fra Movia ind i mailboksen.

Iben får ikke medhold i klagen.

I et svar fra Movia, som B.T. har set, henviser Movia til lovgivningen og fastholder, at de har hjemmel til at give hende en bøde.

Det var under en rejse med bud 5 C, at Iben Keller fik en kontrolafgift på 750 kroner. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Det var under en rejse med bud 5 C, at Iben Keller fik en kontrolafgift på 750 kroner. Foto: Ida Marie Odgaard

De forholder sig ikke til, at man i systemet kan se, at hun faktisk har tanket op, kort før hun stiger ind i bussen - kun, at man skal have penge på sit kort, når man tjekker ind.

»Det er fuldstændig sindssygt. Det kan godt være, at Movia har loven på deres side, men det er helt absurd, at de på den måde tørrer forældet teknologi af på deres brugere,« siger Iben Keller, og fortsætter:

»Jeg synes, det siger meget om Movia som firma. De udviser ingen konduite overhovedet. Det er overhovedet ikke fair, at jeg skal betale 750 kroner for det her.«

I Movia fastholder man, at bøden er 'berettiget'.

»Når man sætter penge ind på sit rejsekort via rejsekortets hjemmeside, kan der gå op til 24 timer før rejsekortudstyret i bussen kan se, at pengene er sat ind. Det skyldes, at udstyret i busserne først opdateres, når de kommer tilbage på garageanlægget,« skriver Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia i en mail:

»Så hvis man som Iben prøver at bruge sit rejsekort inden, kan man opleve, at rejsekortet afvises via fejllyd og tekst på rejsekortstanderen. Det er en ret høj lyd, og den er ikke til at gå fejl af, og man betaler selvfølgelig heller ikke. Derfor er det vigtigt, at man i stedet køber en billet i DOTs app, på SMS eller hos buschaufføren, for hvis der kommer kontrol, så har man jo ikke en billet, og så vil man også få en afgift.«

»Det er helt fast praksis, og derfor gør vi selvfølgelig også kunderne opmærksomme på, at der kan gå 24 timer fra man sætter penge ind, til at bussernes rejsekortudstyr kan se, at pengene er der.«