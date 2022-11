Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efteråret har ramt Danmark og derfor falder bladene også at træerne.

Og det giver voldsomme problemer for problembarnet Odense Letbane.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det lokale medie skriver, at i løbet af de seneste uger – og senest her i weekenden – har der været flere forsinkelser og aflyste togafgange.

I en orientering til Økonomiudvalget i Odense Kommune fra stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen fremgår det generelt set, at der er 'massive problemer' med byens nye letbanetog.

»Vi oplever desværre massive problemer med vores køretøjer. Efterårsvejret og løvfaldet bevirker, at køretøjerne i stor grad melder A-Fejl (fejlkategorien med de største påvirkninger, red.),« lyder det fra Stefan Birkebjerg Andersen.

Odense Letbane vurderer selv, at driften af byens nye letbanetog vil være påvirket, så længe bladene falder af træer.

»Når blade falder af træerne og lægger sig i letbanesporet, bliver skinnerne glatte, og toget får sværere ved at bremse og accelerere,« forklarer Søren Thrane, der er drifts- og vedligeholdelseschef ved Odense Letbane.

»Selvfølgelig er der forskellige modtræk mod løvfaldet. Vi renser skinnerne systematisk, og der bliver sprøjtet sand på skinnerne for at give hjulene bedre greb. Men det spiller også ind, at vi stadig befinder os i en indkøringsfase for Odense Letbane, og der er en række tekniske forhold, hvor vi endnu mangler at finde de helt rigtige løsninger,« fastslår han.